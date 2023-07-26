ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل حكومية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج بتضرره من أحد الأشخاص- مقيم بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنة من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.