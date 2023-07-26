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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 05:32 م
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التى تتم بها.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.
 
وأكد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
 
 

العلمين الجديدة

مشروعات العلمين الجديدة

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