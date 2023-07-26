يأتي التغيير الوزاري في وقت أشار فيه استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" فى يوليو الجارى لصالح شبكة "جلوبال نيوز" الكندية إلى أن 37 في المائة من الكنديين قالوا إنهم سيصوتون لحزب المحافظين بزعامة بيير بويليفر إذا أجريت الانتخابات الآن - وهي قفزة بأربع نقاط منذ فبراير لصالح حزب المعارضة.

ويتراجع الليبراليون بنسبة 32 في المائة من الأصوات، وهو ما يقل بنقطة واحدة عما حصلوا عليه قبل أربعة أشهر.



وضم ترودو سبعة نواب جدد إلى حكومته اليوم الأربعاء، وخلط عددًا منهم في مناصب جديدة وأبقى بعض الوزراء الرئيسيين في وظائفهم الحالية.



النواب الليبراليون الجدد الذين دخلوا الحكومة هم جينا سادس، ريشي فالديز، يارا ساكس، عارف فيراني، جاري أنانداسانجاري، ثريا مارتينيز فيرادا وتيري بيتش.



ويبقى قدامى الوزراء مثل كريستيا فريلاند وفرانسوا-فيليب شامبين وميلاني جولي في مناصبهم، بينما سيتولى وزراء مثل دومينيك ليبلانك ومارك ميلر وشون فريزر أدوارا جديدة.



ومن بين أبرز الوزراء الذين سيتم استبعادهم من وظائفهم أنيتا أناند، التي ستصبح رئيسة لمجلس الخزانة بعد أن شغلت منصب وزيرة الدفاع الوطني. وتم تكليف أناند بتشكيل التغيير الثقافي في الجيش وسط تقارير واسعة النطاق عن سوء السلوك الجنسي في القوات المسلحة.



ويتولى بيل بلير دورها السابق، الذي شغل مؤخرًا منصب وزير الاستعداد للطوارئ. وأصبح بلير، قائد الشرطة السابق، الشخص الرئيسي للبلاد في الناتو وسيكون مسؤولاً عن استجابة كندا للحرب في أوكرانيا.

وسيقود الآن دومينيك ليبلانك من نيو برونزويك السلامة العامة، وهي وزارة غالبًا ما تنطوي على تحديات تشمل دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية وشرطة الخيالة الملكية. كما يتولى ملف المؤسسات الديمقراطية وسيستمر في العمل كوزير للشؤون الحكومية. ويلعب ليبلانك دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية رد الحكومة على الادعاءات بأن الصين تدخلت في الانتخابات الفيدرالية السابقة مرتين. تم استبعاد سلفه ، ماركو مينديسينو، من الحكومة.



ومنذ عام 2019 ، كان الليبراليون والمحافظون متقلبين في استطلاعات الرأي العام ، لكن هذا الاستطلاع كان المرة الأولى التي أظهر فيها استطلاع إبسوس أن أيًا من الجانبين قادر على تحقيق انتصار واضح.



ويحتاج جستن ترودو، الذي قد تواجه حكومته الأقلية انتخابات في أي وقت، إلى استعادة بعض "الزخم" قبل أي مواجهة محتملة مع المحافظين.