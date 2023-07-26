دراسة تحدد 7 عادات لتحسين صحتك مع تقدم العمر

كتبت فاطمة خليل

حددت دراسة جديدة 7 عادات تساعد على تحسين صحتك مع تقدم العمر، وقالت الدراسة إن هذه العادات يمكنك اتباعها في سن الأربعين أو ما قبله حتى تحصل على نتائج جيدة، بحسب موقع " cnn".

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي تشاون نيجوين، وهو متخصص في العلوم الصحية لبرنامج المليون في VA Boston Healthcare System: "هناك فترة 20 عامًا يمكنك فيها إجراء هذه التغييرات ، سواء قمت بذلك بشكل تدريجي أو دفعة واحدة".

وأضاف "لقد أجرينا أيضًا تحليلًا لمعرفة ما إذا كنا قد استبعدنا الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، وارتفاع الكوليسترول ، والسكتة الدماغية ، والسرطان وما شابه."

تمكنت الدراسة من تصنيف سلوكيات نمط الحياة لمعرفة أيها يقدم أكبر دفعة في الصحة وطول العمر.

1: ممارسة الرياضة كانت من أهم السلوكيات التي يمكن لأي شخص القيام بها لتحسين الصحة، حيث أدى هذا السلوك إلى انخفاض بنسبة 46٪ في خطر الوفاة لأي سبب بالمقارنة مع أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.

2: عدم الإدمان على المواد الأفيونية كان ثاني أهم مساهم في حياة أطول ، مما قلل من خطر الموت المبكر بنسبة 38٪ ، كما وجدت الدراسة.

3: خلصت الدراسة إلى أن عدم استخدام التبغ يقلل من خطر الوفاة بنسبة 29٪ إذا كان الشخص مدخنًا سابقًا، وقال الخبراء إن التوقف عن التدخين في أي مرحلة من الحياة يعود بفوائد صحية كبيرة.

4: كان التحكم في التوتر حيث خفض تقليل التوتر الوفيات المبكرة بنسبة 22٪ ، كما وجدت الدراسة.

5: تناول نظام غذائي نباتي من شأنه أن يزيد من فرصك في عيش حياة أطول بنسبة 21٪ ، كما وجدت الدراسة، وكان اتباع خطة نباتية صحية مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي المليء بالحبوب الكاملة والخضروات الورقية أمرًا أساسيًا.

6: الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً - الذي يُعرَّف بأنه ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات في الليلة بدون أرق - قلل الوفاة المبكرة من أي سبب بنسبة 18٪ ، ربطت عشرات الدراسات قلة النوم بجميع أنواع النتائج الصحية السيئة ، بما في ذلك الوفيات المبكرة.

7: وجدت الدراسة أن كونك محاطًا بعلاقات اجتماعية إيجابية ساعد على إطالة العمر بنسبة 5٪، ومع ذلك ، يقول الخبراء إن الوحدة والعزلة ، خاصة بين كبار السن ، أصبحت أكثر انتشارًا ومثيرة للقلق.