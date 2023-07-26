حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 5944 لسنه 2023 م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن بدائرة المحافظة، وذلك على النحو التالى:-

انتداب اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا، وصلاح سالم منصور رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بوظيفة رئيس ومدينة أبو حماد، ومحمد أحمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وأحمد علي ضاحي رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وأيمن أحمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح لشئون المدينة للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

وأكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإعادة تنظيم العمل بينهم، وفي إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وأشار خلال اجتماع عقده مع روساء المدن، إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الهامة، وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية في المهد أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تصدر محافظة الشرقية باقي محافظات الجمهورية في إنجاز ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وتنفيذ مبادرة حياه كريمة و حصاد وتوريد القمح.

ولفت محافظ الشرقية إلى ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بدراسة دقيقة لكافة الملفات والاعمال المكلفين بها ووضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التي تواجه تنفيذها بجانب الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن، مشددا علي ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة وحلها فورا في اطار القانون.