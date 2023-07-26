انطلاق موكب الزهور فى احتفالات الإسكندرية بعيدها القومى الـ71.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، انطلاق فاعليات الاحتفال بالعيد القومى للإسكندرية، حيث انطلق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش حتى منطقة رأس التين، وتتضمن الاحتفالية عروض فنية واستعراضية والموسيقى العسكرية.

وتحتفل محافظة الإسكندرية، اليوم بالعيد القومى لها رقم 71، وهو يوافق يوم 26 يوليو من كل عام وهو اليوم الذى ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر عام 1952 (حيث خرج الملك من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكى المحروسة ومتجها إلى إيطاليا فى يوم 26 يوليو 1952م).

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن القيادة السياسية تعمل على تطوير وتنمية محافظة الاسكندرية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية على ارضها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقوم محافظة الاسكندرية حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات فى مقدمتها مشروع تطوير حلقة السمك بالأنفوشى.

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومى الـ 71 لمحافظة الإسكندرية والتى تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو، مؤكدا أن العيد القومى للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن المحافظة كانت حريصة على إقامة العديد من الفاعليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها.

وتتضمن الاحتفالية انطلاق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش حتى منطقة رأس التين، بالإضافة إلى عروض فنية واستعراضية والموسيقى العسكرية.

ويستمر الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية 2022 لمدة 3 أيام ويضم سلسلة من الفاعليات احتفالا بتلك المناسبة العظيمة، حيث يضم إقامة مواكب عربات الزهور، وتقديم عروض ثقافية واستعراضية وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وغيرها من الفاعليات الأخرى.