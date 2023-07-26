اليوم السابع
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انطلاق المهرجان الرياضى للمصطافين بمدينة بلطيم.. صور

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:32 ص
انطلاق المهرجان الرياضى للمصطافين بمدينة بلطيم.. صور انطلاق المهرجان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي وسباق إختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ فى ظل دعم ورعاية المحافظة للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، فاعليات المهرجان الرياضي، وسباق إختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية أعدت للمهرجان برنامجاً رياضياً، تضمن لقاءات كرة القدم فى منافسة بين رواد المهرجان، كما نظم سباق للجرى لإختراق الضاحية بدأ من أمام بوابة مصيف الشباب، وإنتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطىء النرجس بمشاركة 100 شاب، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين فى سباق إختراق الضاحية.

وتشهد الأيام المقبلة فاعليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة بلطيم ضمن خطة النشاط الرياضي  تنظمها إدارة التنمية الرياضية و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد، وكابتن محمد سليمان وأحمد لطفى، بإدارة التنمية الرياضية.

رياضة كفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي
رياضة كفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي

 

سباق إختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم
سباق إختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم

 

مهرجان رياضي بمصيف بلطيم
مهرجان رياضي بمصيف بلطيم

 

 


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