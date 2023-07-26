اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:18 ص
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المتهمون بقتل سائق "توك توك" يعترفون بإنهاء حياته فى شقة أحدهم بالوراق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:00 ص
المتهمون بقتل سائق "توك توك" يعترفون بإنهاء حياته فى شقة أحدهم بالوراق حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمون بقتل سائق توك توك في الوراق بارتكاب الجريمة، واستدراج المجني عليه لشقة أحدهم والاعتداء عليه حتى فارق الحياة نتيجة خلافات بينهم. 
 
وناظرت جهة التحقيق المختصة جثة المجني عليه لبيان الإصابات التي لحقت به وأدت إلى وفاته، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، استدرجه 3 أشخاص لمسكن أحدهم، واعتدوا عليه مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

قتل سائق توك توك

الوراق

امن الجيزة

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