اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط: سنتصدى أكثر للمخالفات فى إطار القانون

كتب عبده زكى

أشاد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط الجديد، بالنشاط الأمني لمختلف أجهزة المديرية خلال الفترة الحالية وقبل تسلمه المسئولية.

وأكد وائل نصار أن كافة الأقسام والمراكز الشرطية تعمل بجد ونشاط وتؤدى مهامها على أكمل وجه، وكذا إدارات المرور والمسطحات والحماية المدنية ومكافحة المخدرات وغيرها.

وأوضح اللواء وائل نصار أن مهمته تستهدف مزيدا من العطاء والحرفية في التعامل مع الخارجين على القانون والمخالفين واستمرار مراعاة ضباط وأفراد الشرطة لحقوق الإنسان، والتصدى بحزم لجميع المخالفات في إطار القانون.

وأشار مدير أمن أسيوط إلى أهمية مواجهة الخصومات الثأرية من خلال عدة محاور الأول يرتكز على إقناع المتخاصمين بالتصالح، والثانى استهداف أطراف الخصومات أمنيا بعد تقنين الإجراءات، وذلك لضبط الأسلحة والذخائر بحيث يتم تحجيم تلك الخصومات مع تفعيل دور لجان المصالحات.

كما أشار اللواء وائل نصار إلى حرصة الدائم على مواجهة المخدرات من خلال تكثيف مهاجمة التجار لحماية أهالى أسيوط من تلك السموم.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2023، والتي شملت تعيين اللواء وائل نصار مديرًا لأمن أسيوط.

ويلم اللواء وائل نصار بتفاصيل الحالة الأمنية في ربوع المحافظة، خاصة أنه شغل فيها منصب مدير المباحث الجنائية قبل انتقاله في الحركة الماضية 2022 لمنصب وكيل مصلحة الأمن العام ما يعنى معرفته التامة بمعظم قيادات الشرطة في المديرية إضافة إلى معرفته برؤساء ورجال مباحث الأقسام والمراكز ناهيك عن خبراته الطويلة في مجال مكافحة المخدرات، حيث سبق وتقلد منصب مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة.

ونجح اللواء وائل نصار عندما كان مديرا لمباحث أسيوط في كشف غموض كثير من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وتمكن من القبض على العديد من البؤر الإجرامية والهاربين من الأحكام والسجون.