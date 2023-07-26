"الفاو" تحذر من صيد الأسماك المهدد للأمن الغذائى غرب إفريقيا

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم يشكل تهديدًا للأمن الغذائى فى غرب إفريقيا.

وقالت الممثلة المؤقتة لمنظمة الأغذية والزراعة، بينجا ستيفن تشيكايا، إن الخطر يقود أيضًا العديد من الأنواع نحو الانقراض فيما شددت أن معدلات الصيد الحالية تدفع العديد من الأنواع نحو الانقراض كما تعرضت سبل عيش مجتمعات الصيد المحلية للخطر فى السنغال وغانا وسيراليون وليبيريا ونيجيريا وموريتانيا.



وحددت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة بعض التحديات القائمة بشأن صيد الأسماك فى غرب أفريقيا: وهى ضمان استمرار مساهمة مصائد الأسماك فى تحقيق الأمن الغذائى وسبل كسب العيش للجميع، وإنهاء الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.



وقالت:"زيادة الاستثمار فى الدوريات الإقليمية للكشف عن الصيد غير القانونى وردعه سيسمح لحكومات غرب إفريقيا بمتابعة المحاولات المشبوهة للصيد غير القانوني".