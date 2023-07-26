اليوم السابع
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الرى: بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية لدول إفريقيا لتوفيرها

الأربعاء، 26 يوليو 2023 09:50 ص
الرى: بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية لدول إفريقيا لتوفيرها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس لاستعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناء على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس.
 
كما تم مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الافريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه  AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية ، كما تم خلال الإجتماع بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى.
 
كما تناول الإجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الإسبوع العالمي للمياه" المقرر عقده في ستوكهولم خلال الفترة من "20-24" اغسطس المقبل .
 
كما تم إستعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء  بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع الهام.
 

الرى

المياه

الاسبوع العالمى للمياه

وزير الرى



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