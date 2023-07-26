اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:23 م
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الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" بحملات أمنية بدمياط

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:54 م
الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" بحملات أمنية بدمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مركزى شرطة (دمياط– كفرالبطيخ)، وقسمى شرطة (دمياط الجديدة- السرو).
 
أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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