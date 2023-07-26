وأضافت زاخاروفا - حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نحن مهتمون بتكثيف العمل المشترك مع البلدان الأفريقية ذات التفكير المماثل بشأن القضايا المتعلقة بإنشاء البنية التحتية خارج سيطرة الغرب فى مختلف المجالات، وكذلك صياغة آليات للتفاعل الاقتصادى وحل مهام إنمائية مشتركة محددة".

وتابعت - قُبيل انطلاق القمة الروسية الأفريقية يومى 27 و28 يوليو فى سان بطرسبرج - "نعتقد أنه من الضرورى إضعاف الدولار الأمريكى، الذى يحتكر فعليا كعملة احتياطية وأداة للتسويات المتبادلة، لسبب واحد بسيط: لأن الولايات المتحدة تستخدم الدولار الأمريكي كأداة ليس فقط في النضال من أجل الميزة التنافسية، ولكن أيضا كوسيلة لتنفيذ عدوانها".

وصرحت الدبلوماسية الروسية بأن أفريقيا يمكن أن تصبح واحدة من مراكز عالم متعدد المراكز، لديها كل الفرص للقيام بذلك، وتزداد ثقة الدول الأفريقية فى سياساتها السيادية، مما يدل على قدرتها على حل مشاكلها بشكل مستقل، بما فى ذلك من خلال استخدام الآليات الإفريقية وجمعيات التكامل الإقليمى.