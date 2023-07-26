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الثانية على الثانوية الأزهرية أدبى: كنت بروح المعهد يوميا ومخدش دروس خصوصية

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:08 م
الثانية على الثانوية الأزهرية أدبى: كنت بروح المعهد يوميا ومخدش دروس خصوصية حبيبة حمدى على عبد الرحمن الثانية على الثانوية الأزهرية "قسم الأدبى"
كتبت - مرام محمد

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قالت حبيبة حمدى على عبد الرحمن الثانية على الثانوية الأزهرية "قسم الأدبي"، إن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تواصل مع والدها هاتفيًا منذ قليل، لتهنئتها بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية نسبة 97.46%، معربة عن سعادتها البالغة وفخرها بمكالمة شيخ الأزهر وحصولها على مجموع كبير بعد اجتهادها ومثابرتها طوال العام الدراسي، قائلة: "كنت واثقة بحصولي على مجموع كبير لكن اتصال شيخ الأزهر كان مفاجأة كبيرة.. أحلى لحظة في حياتي ولحد دلوقتي بحاول استوعب اللي حصل.. شرف كبير وحلم كان نفسي يتحقق والحمدلله اتحقق النهاردة من كرم ربنا ليا".

 

وتابعت حبيبة الطالبة بمعهد فتيات طلائع الأزهر جسر السويس الخاص بمحافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حديثها قائلة: "التحقت بالتعليم الأزهري من طفولتي.. ماكنش مجرد مواد بنذاكرها وخلاص، بل مقرر دراسي علمي وروحي، وكان سبب في حفظي للقرآن الكريم وإجادتي لعلوم الدين، مضيفة: "فخورة وممتنة إني من أبناء الأزهر الشريف".

 

وأوضحت "حبيبة" أن سر نجاحها هو تنظيم وقتها ومذاكرة دروسها أولا بأول واعتمادها على الكتب الخارجية، قائلة: "كنت بحضر للمعهد يوميا، وكان الكتاب المدرسي أساسي في المذاكرة.. كل اللي كنا بنحتاجه من شرح ومراجعات كان بيتم داخل المدرسة، وفي نفس الوقت كنت بحرص على البحث في المصادر الخارجية"، مؤكدة أنها لم تحصل على دروس خصوصية وكانت تعتمد فقط على الكتاب المدرسي والكتب الخارجية.

 

وأكدت حبيبة أن أسرتها كانت الداعم والمشجع الأكبر لها، قائلة: "بابا وماما كانوا بيقدموا ليا الدعم النفسي والمادي عشان أنجح وأتفوق في دراستي.. كانوا واثقين إني هنجح بتفوق والحمدلله قدرت أحقق حلمهم وأفرحهم"، موضحة أنها تنوي أن تلتحق بكلية لغات وترجمة.


الثانوية الازهرية

الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية 2023

اليوم السابع بلس



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