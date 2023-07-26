البورصة تمنح 6 شركات مهلة أسبوع للإعلان عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، منح 6 شركات وهي النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والحفر الوطنية، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، وأسمنت سيناء، مهلة أسبوع لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.