اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تمنح 6 شركات مهلة أسبوع للإعلان عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:43 ص
البورصة تمنح 6 شركات مهلة أسبوع للإعلان عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، منح 6 شركات وهي النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، وجي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والحفر الوطنية، وانتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، وأسمنت سيناء، مهلة أسبوع لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (43) من الإجراءات التنفيذية.
 
كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

البورصة

اخبار البورصة

لجنة القيد

شركات البورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة