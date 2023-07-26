إقبال متوسط على الشواطىء الشرقية بالإسكندرية وارتفاع الأمواج فى الغربية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال على الشواطئ اليوم، جاءت متوسطة، حيث جاءت نسبة الإقبال على الشواطئ الشرقية نحو50 % وفى الشواطئ الغربية نحو30%، مع رفع الرايات الصفراء والخضراء على الشواطئ الشرقية، والحمراء على الشواطئ الغربية بعد ارتفاع نسبى فى حركة الأمواج

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة فى المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"، " اللايف جاكيت" فى حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ

7. مراعاة الاطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات فى الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر.

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالى فى المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11. فى حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازى للشاطئ يمينا أو يسارا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، و هى ميامى العام، السرايا العام، إيناس حقى، إسحاق حلمى، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر