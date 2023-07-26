أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة المتعلقة بنتائج أداء أسهم البورصة المصرية وكذلك أسعار الأسهم وحركة سوق الذهب محليًا وتطورات البورصة العالمية والتي نستعرضها في السياق التالي:

أسعار الذهب في البورصة العالمية

أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يأتي هذا في ظل توقعات برفع الفائدة ربع درجة مئوية وتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1971 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

الأيام الأخيرة شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة حيث تجنب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة وذلك في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

التوقعات حالياً في الأسواق تشير إلى قيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، على أن يشير البنك إلى توقف دورة رفع أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم في يونيو والتباطؤ الذي بدأ في الظهور في بيانات قطاع العمالة.

بينما هناك توقعات في الأسواق باحتمال يصل إلى 35% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع ثاني لأسعار الفائدة في اجتماع شهر نوفمبر القادم.

تعاون بين صناعة الجلود والجمارك

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي بعقد اجتماع عاجل مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك للتصدى لظاهرة تهريب الأحذية والفوندى والتى أغرقت السوق المصرية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بالسلب على المصانع العاملة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أمس بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيي أبو حلقة و أحمد الألماني نائبا رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة م.محمد محمود، نادر الكبير، م. رأفت الخياط، محمد بطة، محمود عودة، م. محمد زلط، مؤمن التميمى، وعلاء النمر مدير الغرفة.

وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن كمية الواردات من الأحذية وأوجه الأحذية ( الفوندي ) تضاعفت خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب علي الصناعة الوطنية والتي مازالت تعاني من العديد من صور التهريب إلى داخل البلاد والتي يترتب عليها نتائج سلبية على الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة فضلاً عن ضياع حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف السمالوطى أنه سيتم تجهيز مذكرة بتأثير زيادة البضائع المهربة من الأحذية والفوندى في السوق المصرية على صناعة الجلود المحلية لعرضها على رئيس مصلحة الجمارك خلال الاجتماع لإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي تهدد بتوقف الإنتاج داخل المصانع.

بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات وجمعية المصدرين

وقع اليوم المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك ، بروتوكول تعاون فى مجال بناء القدرات والتدريب متضمناً برنامج مزاولة التصدير و برنامج المصدر المعتمد و غيرها من البرامج التى تقدمها الهيئة بهدف رفع و بناء قدرات المصدرين الجدد و رواد الأعمال، و شمل البروتوكول على عقد دورات تدريبية للمصدرين سواء كانوا أعضاء فى الجمعية أو خارجها خاصة ببرنامج مزاولة التصدير وبرنامج المصدر المعتمد وغيرها من البرامج التى تقدمها الهيئة بمركز التميز أو المراكز التابعة للهيئة ومنح المصدرين التابعين شهادة اجتياز البرنامج التدريبى لمزاولة التصدير بعد انتهاء البرنامج واجتياز الاختبار النهائى.

وينص البرتوكول، على إقامة محاضرات وندوات تثقيفية التابعين للجمعية لإطلاعهم على مهام عمل الهيئة وما تقوم به من أنشطة وما تقدمة من خدمات بالإضافة إلى أيه مستجدات تطرأ على العملية المنظمة للصادرات والواردات فيما يدخل ضمن اختصاص الهيئة سواء بمركز التميز أو المراكز التابعة له بباقى الفروع أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة كما يشمل البرتوكول تبادل البيانات إلكترونياً.

ومثل هيئة الرقابة على الصادرات كلا من الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والدكتور علاء نجم مسئول المشروعات التنموية كما حضر عن جمعية المصدرين كامل سالم مدير قطاع بناء القدرات واللوجستيات.

مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذا تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.169 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3159 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 21013 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7283 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.