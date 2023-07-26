أبرز طقوس الموالد القبطية فى الكنيسة الأرثوذكسية.. وإلى متى يرجع جذورها؟

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الموالد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ظاهرة مصرية خالصة، وربما ترجع جذورها إلى عهد الفراعنة، وفيها يجتمع المسيحيون حول مدفن أو ضريح الولى أو القديس أو الشهيد ويقدمون له المدائح والأغانى الشعبية ولأقباط مصر شهدائهم وقديسيهم الذين يهتمون بالاحتفال بهم، غير أن الاحتفالات القبطية لا تهتم بيوم الميلاد ولكن بيوم الاستشهاد أو الوفاة.

برنامج الاحتفال.

أما عن برنامج الاحتفال بالمولد فهى تبدأ بما يعرف "صلاة العشية" ثم يبدأ بعدها طقس التمجيد ويشمله اللحن القبطى "خين إفران" وتختتم بعبارة "أكسيوس" وهى كلمة يونانية معناها مستحق إذا كان الشهيد رجلا أو " إكسيا" ومعناها مستحقة إذا كانت الشهيدة فتاة أو امرأة.

وإذا كانت الكنيسة تحتفظ بجزء من الرفات الخاص بالشهيد فإنهم يحضرونه أمام الهيكل ويكون محفوظا داخل أنبوبة خشبية ويسكبون عليه العطور والأطياب رمزاً وإشارة إلى شيوع رائحة القديس العطرية بجميع أنحاء العالم.

وتقام التسبحة "نصف الليل" وتختتم بالقداس الإلهى الذى غالبات ما ينتهى قرب الفجر، وهكذا يمضون ليلة عيد القديس داخل الكنيسة.

جدير بالذكر أن أغلب الأعياد الخاصة بالقديسيين كانت في الأساس أعياد فرعونية.