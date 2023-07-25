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مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر لتدريب الجيش الصومالي في مقديشو

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:29 م
مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر لتدريب الجيش الصومالي في مقديشو السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف معسكراً لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من افراد الجيش الصومالى.

 

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 

 

 

 


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