مجلس جامعة الزقازيق يكرم علمائها الحاصلين على جوائز الدولة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى رقم 56 لشهر يوليو 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفى القائم بعمل الأمين العام للجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 ه‍ ، والذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأولى الخطوات نحو الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء.

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، داعيا له بالتوفيق والسداد فى أداء مهامه فى خدمة الجامعة ومنتسبيها.

وفى السياق ذاته، كرم المجلس أساتذة جامعة الزقازيق الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والتقديرية ، والتى تعتبر إشادة رفيعة المستوى للإنجازات العلمية والبحثية التي حققها علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتعكس الاعتراف بالتفوق الأكاديمي والإسهامات القيّمة التى قدموها فى مجالاتهم المتنوعة.

وتم تكريم الدكتور أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، كما تم تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وهم : الدكتور أحمد محمد سعد مصطفى مدرس بكلية الزراعة ، الدكتور إبراهيم محمد على حسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى ، الدكتور شيماء أحمد إبراهيم محمد عامر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى ، الدكتور رامى حمدى محمد عبدالهادى المدرس بكلية الهندسة ، الدكتورة دعاء إبراهيم محمد أبو النظر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى ، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة الزقازيق لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات ، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

كما أكد رئيس جامعة الزقازيق علي تفاني علماء الجامعة الفائزين ومساهماتهم في الريادة العلمية والتعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية. كما يؤكد على دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لتعزيز تفوق أعضاء هيئة التدريس.

وكرم مجلس الجامعة أيضا م.عادل فيكتور أمين عام الجامعة السابق ، وذلك لبلوغه سن التقاعد مثنيًا علي جهوده المبذولة وعطائه لخدمة الجامعة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة ، المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة بالمرحلة الجامعية الأولى البكالوريوس والليسانس من المصروفات الخاصة بتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى فى ضوء قرار مجلس الجامعة رقم 558 بتاريخ 2022/11/29.

وفى الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور رأفت رشوان أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب ، الدكتور أحمد جاب الله أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ، الدكتور طاهر محمد حسانين أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



أحد المكرمين



التكريم



تكريم عالم من علماء الجامعة



تكريم عالمة