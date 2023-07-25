ما التغييرات الصحية التي تحدث للنساء بعد الأربعين؟

كتبت إيناس البنا

تحتاج النساء بعد الأربعين من العمر إلى التعرف على التغييرات الجسدية والصحية التي قد تحدث لهن والاستعداد لذلك. وفقا لموقع " thehealthsite" نعرض فيما يلى التغييرات الجسدية التي تحدث عند النساء بعد الأربعينيات.

تعب

تعاني النساء بعد انقطاع الطمث أيضًا من التعب المنهك، والذي قد ينتج عن العديد من الحالات مثل الاختلالات الهرمونية، وتقلب المزاج، ومتلازمة التعب المزمن غير المشخصة والمتفجرة، والألم العضلي الليفي وما إلى ذلك.

تنمل



لوحظ أيضًا حدوث تنمل عصبي متغير في النساء بعد انقطاع الطمث ويمكن إدارته باستخدام بريجابالين وجابابنتين وما إلى ذلك، بعد تصحيح نقص الفيتامينات والمعادن المختلفة والأسباب الكامنة.

انخفاض الرغبة الجنسية



ومن المعروف أيضًا أن الاختلالات الهرمونية تسبب انخفاض الرغبة الجنسية، يمكن علاج جفاف الأعضاء التناسلية بالإستروجين الموضعي، ويمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في علاج هذه الحالة في بعض الحالات الشديدة.

الحساسية الغذائية وعدم الراحة في البطن



قد تندلع متلازمة القولون العصبي أو حالات مماثلة في حالات ما بعد انقطاع الطمث مما يسبب عسر الهضم الشديد ، وعدم الراحة في البطن ، والألم ، ومرض الجزر المعدي المريئي.

تساقط الشعر



يعتبر تساقط الشعر عاملاً آخر مثيرًا للقلق يمكن التعامل معه باستخدام المينوكسيديل الموضعي ، ومؤخرًا ، والبيوتين الفموي ، ومركبات الفيتامينات الأخرى.

الدوخة



قد يتفاقم الدوار والدوخة بسبب الاختلالات الهرمونية. قد تساعد الأدوية مثل بيتاهيستين وسيناريزين.

سلس البول



مع تناقص وتغيير نبرة المثانة وعضلات الحوض ، يمكن أن يكون سلس البول نتيجة شائعة ، ويمكن أن تساعد تمارين كيجل في منعه إلى حد ما. يمكن أن تساعد Mirabegron و siladosin وغيرها في قراءة - 10 أسماء فريدة للرضع مستوحاة من اللورد كريشنا.

متلازمة حرق الفم



كما لوحظ تغير في الأذواق لدى بعض النساء ، اللائي يستجيبن ، في أسوأ الحالات ، للعلاجات الهرمونية البديلة بعد تناول الفيتامينات المتعددة والمعادن الناقصة.