اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:30 ص
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لمرض الجلطات.. نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من الإصابة مرة أخرى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:00 ص
لمرض الجلطات.. نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من الإصابة مرة أخرى الإصابة بجلطات الدم
كتبت فاطمة ياسر

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عند الإصابة بجلطات الدم يزداد فرص التعرض لبعض التعليمات التي تساعدك بشكل ملحوظ في التخلص من هذه المرحلة الحرجة، ويجب القيام بالعديد من النصائح الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ تقوية الجسم والجفاظ علي الصحة العامة، ويتم ذلك عن طريق اتباع بعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline". 

طرق الوقاية من جلطات الدم

​-القيام ببعض الأنشطة

قلة النشاط أو الحركة يعد أحد العوامل الأساسية للإصابة بجلطات الأوردة، ولذلك من الأفضل ممارسة بعض الأنشطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة بهدف زيادة تدفق الدم ومن ثم منع جلطات الدم. 

-التخلص من الوزن الزائد

زيادة الوزن أحد عوامل الإصابة بجلطات الدم، فكلما زادت كتلة الجسم يزداد فرص الإصابة بجلطات الدم ، وبالتالي صعوبة تدفق الدم في الجسم وزيادة فرص الإصابة بمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة، لذلك يجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد، عن طريق تناول بعض الأطعمة واتباع حميات غذائية. 

-الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد من الالتهاب في الأوعية الدموية ومن ثم يسبب تراكم الكوليسترول وظهور بعض المضاعفات على القلب والرئتين ويؤثر على عدد ونوعية الصفائح الدموية، لذلك يجب الإقلاع عن التدخين للحماية من الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- ترطيب الجسم

يعد الجفاف أحد عوامل خطر الإصابة بجلطات الدم نتيجة عدم قدرة تدفق الدم على التحرك بكفاءة في الأوردة، لذلك يجب الحرص على رطوبة الجسم عن طريق تناول 2 لتر من الماء. 
 

الجلطات

الوقاية من الجلطات

نصائح للوقاية من الجلطات



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