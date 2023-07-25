قوى الحرية والتغيير بالسودان: نطرح رؤيتنا لوقف الحرب وتهيئة الساحة لانتخابات حرة

كتب أحمد عرفة

قالت قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن النظام السابق ساهم في تأجيج الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، متابعة :"نطرح رؤيتنا لوقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي وتهيئة الساحة الوطنية لإجراء انتخابات حرة نزيهة".

وأضافت قوى الحرية والتغيير بالسودان خلال مؤتمر صحفى عقد في القاهرة، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكم الفيدرالي في السودان والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن العدالة هي الأساس وستتحقق بجيش قومي واحد في السودان.

وتابعت قوى الحرية والتغيير بالسودان :"نحتاج إلى العودة إلى نظام ديمقراطي تجرى فيه انتخابات يشارك فيها كل السودانيين، ويجب أن يكون لدينا مشروع وطني نهضوي يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات".