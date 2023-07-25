فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل 30ألف وظيفة معلم فصل

كتبت ريهام الباشا

وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار فى الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشرى، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.