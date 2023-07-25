اليوم السابع
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فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل 30ألف وظيفة معلم فصل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:07 م
فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل 30ألف وظيفة معلم فصل التنظيم والإدارة
كتبت ريهام الباشا

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قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل وظائف 30الف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg .
 
وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في 9 فبراير 2023، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023، ومن المقرر أن يجرى الجهاز الاختبار فى الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
 
ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشرى، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

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