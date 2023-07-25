عم أحمد النحاس.. 50 عاما فى تشكيل المعادن داخل سوق القيسارية بأسيوط "صور"

أسيوط -هيثم البدري

تعتبر مهنة تشكيل المعادن واحدة من المهن الصعبة، والنادرة، والتى أصبحت تنقرض شيئا فشيئا مع الصناعات الحديثة، والتطور الكبير فى هذه الصناعات، ولكن بالرغم من هذا التطور إلا أن أصحاب هذه المهنة المتواجدين حاليا ما زالوا يحافظون على الفنيات الدقيقة فى هذه المهنة، وجمال المهنة والورش الصغيرة الأشبه بالتحف الفنية، ومن بين هؤلاء عم "أحمد النحاس" الذى يعتبر من أقدم العاملين فى صناعة تشكيل النحاس، والمعادن.

واشتهر عم أحمد بصناعته لقدر الفول، وهلال رمضان والمآذن للمساجد بالإضافة لتشكيل الأوانى وصناعتها، وإصلاحها، ويتوسط محله سوق القيسارية بمحافظة أسيوط، وهو واحد من أقدم الأسواق التجارية الموجودة فى مصر بعد "خان الخليلي"، وكان هذا السوق مقصدا للتجار منذ مئات السنوات.

يقول عم أحمد النحاس إنه فى هذه المهنة منذ 50 عاما وبدأ بها منذ أن كان طفلا، حيث كان يعمل مع والده، وبعد وفاة والده عمل مع أخواله الذين كانوا يمتهنون نفس المهنة فتعلم منهم الكثير حتى أصبح له ورشته الخاصة وبدأ حياته وأكمل كل عمره فى هذه المهنة.

وأوضح عم أحمد أنه قبل ذلك كان كل أدوات العروسة، وأوانيها تصنع من النحاس وكان من الخامات المحببة للعروسين فكانت تصنع منها الأوانى والأطباق وكانت هذه الورش الصغيرة مثل ورشة عمى احمد تقوم بصناعة جهاز العروسة الخاص بالمطبخ كاملا من النحاس منها الأوانى والاطباق والحلل، والابريق وكل هذه الاشياء تصنع من النحاس عن طريق ورش النحاس، وتشكيل المعادن الموجودة فى سوق القيسارية بمحافظة أسيوط وتلاشت هذه المهنة، واصبحت نادرة مع ظهور المصانع التى تقوم بصناعة هذه الأوانى، ووفاة العاملين بها وعدم تعلم ابنائهم لهذه المهنة وتوارثها.

وأضاف عم أحمد النحاس أن لديه من الأبناء سبعة ثلاث أولاد وأربع بنات علمهم وزوجهم من هذه المهنة، ولم يتحمل أحد من أبنائه تحمل مشاق هذه المهنة حيث إنها مهنة صعبة وتحتاج إلى وقت عمل كثير وبعض الفنيات والموهبة وخاصة أننا كنا نعمل فى هذه المهنة دون اللجوء إلى أى ادوات كهربائية مثل المكابس والمخارط، وغيرها من الادوات التى تم استحداثها حديثا فى بعض الورش الكبيرة.

وأشار عم أحمد إلى أنه من خلال هذه المهنة قام بصناعة عدد كبير من المآذن والهلال الذى يعتلى هذه المئذنة ومن أشهر المساجد التى قام بصناعة المئذنة والهلال لها مئذنة مسجد سيدى جلال السيوطى أحد أشهر المساجد فى محافظة أسيوط كما أنه شارك فى صناعة عدد كبير من المآذن والهلال الذى يعتليها فى عدد كبير من مساجد أسيوط وهى من الاشياء المحببة له على المستوى الشخصى.



عم أحمد النحاس (1)



عم أحمد النحاس (2)



عم أحمد النحاس (3)



عم أحمد النحاس (4)



عم أحمد النحاس (5)



عم أحمد النحاس (6)



