عقب ضبط المتهمين بتعذيب قط وتصوير ونشره على السوشيال ميديا.. اعرف العقوبة

كتب أحمد إسماعيل

عقب صدور قرار من النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين بتعذيب قط وتصويره ونشره مقطع الفيديو على السوشيال ميديا لكسب العديد من المشاهدات على ذمة تحريات المباحث.

ويستعرض اليوم السابع عقوبة التعدى على الحيوان، والتى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى الحبس، والغرامة المالية فى بعض الأحيان.

وحدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة على هذه الجرائم حيث تكون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لاتزيد عن 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى.

ونص القانون أنه من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو حوض.

ونصت المادة 357 من القانون ذاته، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لاتزيد عن 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص " القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي " – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة)، وبحوزتهم (هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي أمرت بماسبق.