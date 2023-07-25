اليوم السابع
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ضبط المتهم بضرب شقيقته بالشرقية بسبب الميراث

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:46 ص
ضبط المتهم بضرب شقيقته بالشرقية بسبب الميراث حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب  على سيدة وطفلة بمدينة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (14) الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (إحدى السيدات) بقيام (شقيقها) بالتعدى عليها ونجلة شقيقها "سن 14" بالسب والشتم والضرب بسبب خلافات حول الإرث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الميراث

خلافات الميراث

اخبار الحوادث



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