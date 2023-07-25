ضبط المتهمين بقتل مسن داخل منزله فى قنا

قنا صابر سعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على المتهمين بقتل شخص خنقا بمدينة قفط، جنوب محافظة قنا.



وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة شخص فى ظروف غامضة بمدينة قفط، جنوب محافظة قنا، تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شخص بمدينة قفط، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تبين أنها لشخص خمسينى وفى حالة تعفن.



وأوضحت التحريات أن المتهمين فى الواقعة شابين قاما بالتخلص من المجنى عليه داخل منزله لخلافات معه، فيما تم ضبطهما ويجرى التحقيق معهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات وضبط المتهمين فى الواقعة.