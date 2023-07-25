ضبط أضخم كمية من العقاقير المخدرة تقدر بـ328 ألف قرص وأمبول بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي من ضبط كميات كبيرة من العقاقير، والأمبولات المخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية شهيرة بمنطقة الجلاء بمدينة المنصورة قدرت بـ328 ألف قرص وأمبول وجرى ضبط المدير المسؤل واحالتة للنيابة العامة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بإدارة صيدلي لصيدلية بمنطقة الجلاء بمدينة المنصورة وترويج العقاقير المخدرة والأدوية منتهية الصلاحية.

جرى استصدار إذن النيابة العامة واعداد مأمورية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي ومداهمة الصيدلية وضبط المدير المسؤل ويدعى "شادي.م.ا.م"، 47 عامًا، صيدلي حر ومقيم قرية الريدانية مركز المنصورة.

وعثر داخل الصيدلية على 34780 قرصا لعقار بانيكا المخدر، و2100 لعقار لريكا المخدر، 1960 قرص لعقار اموتريل المخدر، و4000 قرص لعقار باركينول المخدر، و3520 قرص لعقار كالمبيام المخدر، و16500 قرص لعقار سليب اير المخدر، و235 أمبولا لعقار ميتداتيل المخدر، 450 زجاجة لعقار كلوزيبام النخدر، و320 قرصا لعقار كلوزيبام المخدر، و30 زجاجة لعقار ريفوتريل المخدر، و18 قرصا لعقار الترامادول المخدر، 5660 لعقار هيبتوز المخدر، و1500 قرص لعقار نيوريل المخدر، و3900 لعقار أوكسيبام المخدر، و540 أمبولا لعقار نيوريل المخدرو100زجاجة لعقار توسيلار المخدر، و900 قرص لعقار ميجرانيل المخدر، و1920 لعقار نوبين المخدر باجمالي 83063.

كما جرى ضبط بعض الادوية التي يستخدمها المتهم لخلطها ببعض الأدوية المخدرة وترويجها على المدمنين عبارة عن 5000 زجاجة توسيكان شراب موسع للشعب، و30250 قرص جابيماس و250 زحاجة كودتفين شراب، و980 زجاجة قطرة بلجيكا، و4200 قرص سبازمورسف، وو680 زجاجة قطرة ميدراسل، و5400 ميدريثالم، و50720قرص جاببتين، و67530 قرص كونڤنتين بإجمالي 165000.

كما عثرت الحملة على بعض الأدوية منتهية الصلاحية والمستوردة والمنشطات الجنسية، وهي 15600 أدوية مستوردة، و13780 قرص أدوية مستوردة ومنشطة جنسية، و50 الف قرص منتهية الصلاحية بإجمالي 79380 قرص، ومبلغ مالي بحوزة المتهم قدرة 35620 جنية، وهاتف محمول، والسيارة رقم (د ف ط 3714 ) ميتسوبيشي لانسر وكذلك مخزن بجانب الصيدلية ضُبط بإرشاد المتهم.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والترويح على عملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.