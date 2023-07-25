اليوم السابع
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس نادى قضاة بنى سويف للتهنئة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 05:40 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس نادى قضاة بنى سويف للتهنئة محكمة النقض -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبة بدار القضاء العالى المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف ومجلس إدارة النادى بكامل تشكيله، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.
 
كما استقبل اليوم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد.
 
ويذكر أن المستشار حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية الهامة لتقديم التهنئة.

محكمة النقض

رئيس هيئة القضاء الأعلى

نادى القضاة



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