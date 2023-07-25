اليوم السابع
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خبراء يحذرون من انخفاض إنتاج البن فى أمريكا الوسطى بسبب ظاهرة النينو المناخية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:36 م
خبراء يحذرون من انخفاض إنتاج البن فى أمريكا الوسطى بسبب ظاهرة النينو المناخية البن -أرشيفية
فاطمة شوقى

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حذر عدد من الخبراء من انخفاض إنتاج البن فى الفترات المقبلة نتيجة للتغيرات المناخية التى يمر بها العالم، وخاصة فى منطقة أمريكا الوسطى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
 
وتحدث مدير برنامج القهوة لمبادرة تعظيم الفرص في القهوة والكاكاو في الأمريكتين (MOCCA) ، روبين جالوزى ، حول السيناريوهات التى يمكن أن تحدث في محاصيل البن بسبب ظاهرة النينيو في منطقة أمريكا الوسطى.
 
وأضاف، أن ظاهرة النينو ستؤثر على إنتاج البن على وجه التحديد في أمريكا الوسطى ، والتي من الواضح أنها تشمل السلفادور، ما هو متوقع هو أنه سيكون هناك انخفاض في هطول الأمطار، مما قد يتسبب في عمليات جفاف أقوى بكثير مما هو معتاد عامًا بعد عام، وبالطبع هناك القليل من الأمطار ، ولكن أيضًا درجات الحرارة عالية، بشكل عام، سيؤثر ذلك على المنطقة بأكملها ، لكننا لا نعرف بالضبط كيف سيؤثر على كل بلد وبالطبع كل مزرعة. قد يكون التأثير على الممر الجاف أسوأ.
 
وأشار الخبير إلى أن درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار يؤدى إلى إجهاد النبات، ويزهر النبات بشكل عام عندما يكون تحت الضغط لأنه يريد البقاء على قيد الحياة ويؤتى ثماره ، ولكن ربما لن يكون قادرًا إذا لم يتغذى جيدًا ، كل هذا سيؤثر على الأزهار التي تحتاج إلى الاستقرار وتصبح حبوبًا ، ولن تكون قادرة على القيام بذلك، وحتى لو كانت زهرة تلقيح نفسها ، فهناك أيضًا طيور وحشرات لها تأثير مفيد وتساعد على تحسين هذا التلقيح ، ولكن إذا كنا نعاني من الجفاف ، فإنها ستعاني أيضًا ، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير على انخفاض التلقيح والإنتاج لأنه سيكون لدينا عدد أقل من الحبوب.

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