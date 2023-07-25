اليوم السابع
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حملات لرفع كفاءة النظافة أعلى محور الفريق كمال عامر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:10 م
حملات لرفع كفاءة النظافة أعلى محور الفريق كمال عامر حملات لرفع كفاءة النظافة
كتبت - مرام محمد

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نظمت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة وحي العمرانية، حملات على مدار اليوم لرفع كفاءة النظافة أعلى محور الفريق كمال عامر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.

 

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أى مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام.

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين.

 

 


الجيزة

محور كمال عامر

محافظ الجيزة



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