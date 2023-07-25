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حبس فتاة وخطيبها سنة بتهمة محاولة قتل رضيع أنجبته سفاحا

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:23 م
حبس فتاة وخطيبها سنة بتهمة محاولة قتل رضيع أنجبته سفاحا محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة فتاة وخطيبها سنة مع الشغل بتهمة التخلص من طفل انجبته سفاح. 
 
تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بضبط فتاة وشاب، حاولا إلقاء طفلة من أعلى سطح عقار إلى سطح عقار مجاور.
 
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم نشأت بينه وبينه فتاة علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها ثم  تطورت لعلاقة جنسية أثناء فترة الخطوبة، نتج عنها حملها طفلا سفاحا، فأنجبت المتهمة الطفل في أحد المراكز، واتفقت مع عشيقها على التخلص من الطفل بإلقائه في سطح عقار، ولكن تم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل طفل رضيع وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

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عقوبة القتل



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