تموين المنيا ضبط 84 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية منها 78 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين ( عدم الإعلان عن الأسعار- تجار تموينيين).
تموين المنيا ضبط 84 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواقالثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:50 ص
حملة تموينية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار
حررت مديرية التموين بالمنيا، 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.
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حررت مديرية التموين بالمنيا، 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.
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