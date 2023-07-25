تفاصيل دعم الأوقاف لأطفال الأقصر بالبرنامج الصيفي للطفل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عصافير من الجنة تغرد بصورة يومية خلال فترة أجازة الصيف داخل مساجد الأقصر، فى واحدة من أهم أدوار وزارة الأوقاف مؤخراً فى دعم الأطفال فى شتى أرجاء قرى ونجوع المحافظة، عبر بوابة البرنامج الصيفي للطفل الذي يقدم دعم كبير بإشراف الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير أوقاف الأقصر، لكافة الأطفال باستضافتهم في المساجد لتعليمهم تلاوة القرآن الكريم وحفظه وشرح آياته، وكذلك رفع الوعى لديهم فى البرنامج المبهج عبر كتب الآداب العامة وموسوعة الدروس الأخلاقية ومجلس الفردوس للطفل ومنبر الإسلام.

ولدعم هذا البرنامج المميز لأطفال الأقصر، يقوم الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير أوقاف الأقصر، بالمتابعة الدورية للبرنامج الصيفي للطفل فى المساجد المختلفة، حيث يرصد مستويات الطلبة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه، بجانب أحاديث رسول الله، ودعمهم بجلسات الصلاة على النبي التي تنشر روح الحب بين قلوب الأطفال رسول الله، موضحاً إن البرنامج عظيم ويقدم دور مميز بين أطفال قرى ونجوع الأقصر ويوليه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إهتمام ورعاية كبيرة لدعم الأطفال فى شتى أرجاء مصر.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تقدم البرنامج الصيفي للطفل داخل أكث رمن 46 مسجدا تم اختيارها لاستضافة أطفال القرى والنجوع فى إدارات الأوقاف فى مدن المحافظة، حيث يتم تنفيذ فعاليات البرنامد لدعم الأطفال عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، فى المساجد التالية:- (أرمنت الرحمن العمارنة محمد محمود مصطفي أحمد - أرمنت العتيق محمود خليل صادق - أرمنت التيسير محمود عبد الحكيم فاضل - الطود نجع الوحدة محمود النجار أحمد علي - الطود العتيق الطراخين عبدالرحمن عبد الرازق أبو الوفا - الطود البر والتقوى علاء عربي حسنين محمد - الطود محمد عبدالهادي محمود عبد الحميد حامد عبدالله - الطود الشقيرات آدم حسن محمد علي - حاجر كومير أبو بكر الصديق بكر إبراهيم محمود - أصفون العتيق محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم - أصفون أبو شحات محمود حسني عبد النبي بكري - القرنة العلم والايمان حسان حسين أحمد محمد - القرنة النور أحمد محمود محمد عوض - القرنة آل البيت النوبي على أحمد - القرنة آل البيت إبراهيم نور محمد إبراهيم - القرنة فاطمة الزهراء عمر على سيد علي - بندر الأقصر الشيخ مبارك أحمد شرقاوي حساني - إسنا الرحمن الحسن احمد محمد رمضان - إسنا الإمام علي الدير محمود علي أحمد إبراهيم - إسنا العتيق حسن منصور محمد أحمد - الزينية الحسن علي صديق أمير عمر - الزينية أبو طربوش زكريا سهري عبد العزيز يوسف - البياضية الحاج جابر أحمد أمين أحمد محمد - البياضية جبال النور محمود بغدادي أحمد حسين - البياضية الدح حسين عبدالرزاق عبدالباسط).

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، إنه خلال الأسبوعين الماضي والجاري تم إنطلاق فعاليات القافلة الدعوية الموسعة التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، داخل 15 مسجد بمدينة إسنا، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في كافة أنحاء مصر، موضحاً أن الوزارة قررت تسيير قافلة دعوية موسعة بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف إسنا هذه القافلة الموسعة والتي شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وقد بدأت القافلة بعقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة بمسجد الشيخ هاشم بإسنا.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أن فعاليات القافلة أقيمت في مساجد (هاشم – عمر ابن الخطاب – الصاوي – العتيق – الرحمن بمجلس المدينة – الزاوية البيضاء – الحسين – الزهراء – الحاجة بخيتة – علي ابن ابي طالب – المنشية - الرحمة – الرحمن غزالي – الفتح –الإمام الحسين) وذلك بمدينة إسنا، وقد تم إجراء جولة تفقدية على القوافل الدعوية للاطمئنان على سير العمل، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، جاءت بتكثيف القوافل الدعوية ونشرها في ربوع الجمهورية، نشرًا للفكر الوسطي والثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث يقوم لفيف من علماء وزارة الأوقاف بأداء محاضرات وعقد لقاءات جماهيرية عقب الصلاة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون في سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

وفى مسجد الشيخ هاشم بمدينة إسنا، عقد وكيل أوقاف الأقصر إجتماع موسع مع أعضاء القافلة الدعوية الموسعة، وحضر انعقاد مقارىء الجمهور بالمساجد المخصصة لهذا النشاط، كما حضر حفل تكريم المتميزين بالبرنامج الصيفي للطفل والذي بدأ بتلاوة للقرآن الكريم من الطالب عبدالغني أحمد عبدالغني، واستمع وكيل الأوقاف لإبتهالات دينية فى حب رسول الله من الأطفال التاليين:- (حسين عبدالوهاب - بدرية زين العابدين - هبة زين العابدين - بسملة أحمد) ثم تحدث الطالب إبراهيم عمر محمد عن فضل القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، ثم كان ختام الحفل بمجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور الشيخ أحمد أمين أحمد مسؤول المساجد بالمديرية، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ حسن الأمير أحمد مدير إدارة أوقاف إسنا، وكوكبة من قيادات الدعوة والأئمة بإدارة أوقاف إسنا.

فيما صرح الشيخ حسن الأمير مدير إدارة أوقاف إسنا، إنه يتم رعاية الأطفال فى المساجد المخصصة للبرنامج الصيفي للطفل عبر تنظيم من الفقرات مثل فقرة قراءات قرآنية وأناشيد دينية من الأطفال، موضحاً إن البرنامج يبدأ بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ثم بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.