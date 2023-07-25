تشكيل لحنة هندسية لفحص أسباب الانهيار الجزئى بمنزل فى سوهاج

كلفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الإدارة الهندسية بالوحدة بالانتقال والمعاينة لمكان الانهيار الجزئى بالمنزل المكون من طابقين بنطاق الوحدة وإعداد التقرير اللازم حول الواقعة، وتحديد سبب الانهيار، وعما إذا كان قد صدر قرار إزاله سابق له من قبل من عدمه.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد حدوث انهيار جزئي بمنزل بحارة خضر ببندر أخميم دائرة مركز أخميم.

انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وتبين انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة "65" متر ملك المدعو ثابت م أ 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته "دون حدوث إصابات".

أفاد مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم - وأضاف بأنه كان وأسرته خارج المنزل وقت الأنهياروعللا سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم تحير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة .