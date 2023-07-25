تجديد حبس 3 أشخاص أطلقوا النار على كافيه فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى قتل عامل وحيازة أسلحة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع مالك كافيه فى منطقة مدينة نصر بسبب خلافات مع عامل، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن 3 أشخاص كانوا يجلسون فى كافيه فى أحد الشوارع وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين عامل بالكافيه، قاموا على إثرها مغادرة المكان ثم حضروا مع عدد اخر من أقاربهم واطلقوا النار على الكافية مما أدى لإصابة احد العاملين بالكافية وفروا هاربين، تمكن رجال المباحث من القبض علي 3 منهم وعرضهم على النيابة العامة.