اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:22 ص
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انفجارات في كييف وصفارات الإنذار تدوى فى 7 مقاطعات أوكرانية أخرى

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:03 ص
انفجارات في كييف وصفارات الإنذار تدوى فى 7 مقاطعات أوكرانية أخرى اوكرانيا
أحمد علوى

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دوت أصوات الانفجارت في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما سمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في 7 مقاطعات أوكرانية أخرى.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية،  إن "روسيا تشن هجوما جويا على العاصمة كييف".

ووفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، يدوي صوت الإنذار في مقاطعات دنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشيرنيجوف.

بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت الإنذار في مناطق مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل الجيش الروسي في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأول على جسر القرم، الذي تقف خلفه المخابرات الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

 

 


اوكرانيا

صافرات الانذار

الحرب الروسية

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