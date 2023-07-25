الوزراء الكويتي: علاقة الحكومة بمجلس الأمة شراكة لخدمة الوطن

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أكد مجلس الوزراء الكويتي أن علاقة الحكومة مع مجلس الأمة علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن الكويتي، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي -خلال اجتماعه الإثنين برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح- إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وفي نفس السياق أشاد مجلس الوزراء الكويتي باللقاء التشاوري 18 لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جدة بالسعودية.

وأكد الوزراء الكويتي تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، متطلعين إلى المزيد من التعاون في كافة المجالات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقة الخليج العربي، مشيرا إلى مواقف دول آسيا الوسطى والتزامها الدائم والثابت تجاه القضايا الإسلامية والعربية والدولية العادلة.