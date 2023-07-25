اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:02 م
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:28 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الشابو بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج ـ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم التلاثاء بمعاقبة المتهمة "ص.ا. ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالإتجار فى الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمة بالاتجار فى الشابو على نطاق واسع  وترويجه على عملائها من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من المتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمة وبحوزتها  نصف كيلو من الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهتها اعترفت بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

قسم أول

السجن



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