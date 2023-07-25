المتهم بسرقة بطاريات السيارات: أبيعها لتاجر على علم بمصدر المسروقات

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات فى منطقة باب الشعرية باعترافات أمام جهات التحقيق ،حيث اعترف المتهم انه "مسجل خطر" سبق اتهامه فى قضية سرقة، وأنه تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بسبب ارتفاع أسعارها وبيعها لأحد التجار، على علم أنها من متحصلات سرقة، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدر البطارية المضبوطة بحوزته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود"، كما أقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.