القمر فى التربيع الأول بسماء مصر اليوم وفرصة مثالية للتصوير ورصد تفاصيل سطحه

كتب محمود راغب

يرصد قمر محرم في طور التربيع الأول اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 بسماء مصر والعالم العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشمال الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا الى منتصف الليل بالتوقيت المحلى.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 01:06 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة ( 10:06 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.