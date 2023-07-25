اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مولد كهرباء بطريق إسكندرية الصحراوى بالجيزة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:52 م
السيطرة على حريق فى مولد كهرباء بطريق إسكندرية الصحراوى بالجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمولد كهرباء بطريق الإسكندرية الصحراوى فى منشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باشتعال حريق بمولد كهرباء، بطريق الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق مولد كهرباء

منشأة القناطر

طريق إسكندرية الصحراوي

امن الجيزة



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