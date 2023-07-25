السجن 5 سنوات لعامل تعدى بالضرب على زميله لتسببه فى طرده من العمل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، بتهمة سرقة موظف بشركة بالإكراه والتعدى عليه بالضرب فى منطقة وسط البلد انتقاما منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرضه بتعدى زميله السابق فى الشركة عليه بالضرب بسلاح أبيض أثناء خروجه من مقر الشركة، مما أدى لاصابته بجروح فى أنحاء متفرقة من جسده ،انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كان زميل المجنى عليه فى الشركة، وتم طرده بسبب كشف المجنى عليه تلاعب المتهم فى أوراق الشركة، فقررت الشركة فصله عن العمل، فقرر المتهم الانتقام من زميله لتسببه فى طرده من العمل، وانتظره أثناء خروجه من مقر الشركة، واعتدى عليه بالضرب بسلاح أبيض.

تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.