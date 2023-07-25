

وأفاد العميد معز تريعة –في تصريحات تليفزيونية الإثنين– بأنه قد تمت السيطرة على حريق غابة ملولة، بمساعدة الجيش الوطني وإدارة الغابات، حيث يُجرى حاليًا تبريد ومتابعة رقعة الحريق، تفاديًا لإمكانية تأجُّج النيران مجددًا.



كانت وزارة التجهيز والإسكان التونسية قد جهزت الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق المندلعة بجبل ملّولة في مدينة طبرقة، منها آلة كاسحة لفتح الطرق الغابية الوعرة لتمكين شاحنات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحريق والتصدي لامتداد الحريق للمساكن المجاورة.