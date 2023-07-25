الجالية المصرية تنظم يومًا احتفاليًا فى نيويورك.. وعروض بالأعلام و"النبوت".. صور

للعام الثانى على التوالى، نظمت مؤسسة السعادة للإغاثة الإنسانية يومًا مصرياً بمدينة نيويورك، بعدما صَدقَ إريك أدمز عمده مدينة نيويورك العام الماضي على اعتبار 23 يوليو من كل عام يوما مصرياً خالصاً في سجلات المدينة، حيث تم تخصيص أحد الشوارع الرئيسية للاحتفالية التى شهدت رفع أعلام مصر وترديد النشيد الوطنى والأغانى الوطنية.





وعَبر الدكتور ياسر نورالدين رئيس مؤسسة السعاده عن خالص امتنانه لبورد المؤسسة لمجهودهم الكبير لإنجاح اليوم، كذلك لكل مَن قام بالإعداد والتنظيم الذي شهده الجميع، لتكون الثقافة المصريه حاضره وبقوه في صورهِ شهدها الجميع في شارع إستانوايبين شارعي 28Ave و 30 Ave.

من جانبها قالت نسرين فاروق المستشاره بالمؤسسة، إن هذا اليوم التاريخي شرف كبير أن يُقام هذا اليوم في منطقة المصريين وبين جموع الجاليه المصرية والعربية، لافتة إلى أن عمده نيويورك بتوقيعه يوماً للاحتفال من كل عام يُعد ذلك مصدر فخر لنا كمصريين في بلاد المهجر، فيما قال المهندس أيمن حافظ عضو البورد المؤسس إنها أصبحت عادة سنوية، وفي مؤسسة السعادة سنبذل قصارى جهدنا لأن يظل هذا اليوم إحتفالاً سنويًا حتى أننا سنورثه لأبنائنا كي يكملوا المشوار.

وأكدت منال عامر عضوه البورد المؤسس: لقد كانت سعادتي كبيرة وأنا أصطحب أبنتي لهذا اليوم الرائع بعد أن بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراجه بالصورة التي تليق بمصرنا الحبيبة، وأشارت غاده خطاب سكرتيرة المؤسسة إلى أنها كانت تتابع بكل سعاده وفخر مع مكتب عمدة المدينة التصاريح، وأعرب محمد محجوب رئيس لجنة التسويق بالمؤسسة عن فخره كونه جزءًا من مجموعة عاشقة لمصر، وتريد لها الخير وترفع أسمها عالياً في كل مكان.

وقال رجل الأعمال حسن أبوالعينين: "هذا اليوم لن يُمحى من ذاكرتي، ولا شك أن إصرار أعضاء البورد على إتمامه للعام الثاني على التوالي يُعد نجاحاً وطنياً كبيراً لم يسبقهم فيه أحد، وإنني على يقين أن العام المقبل سيكون أكبر وأكبر إن شاء الله"، فيما أعربت آن زيتون صدقي محامية الهجره في نيويورك ونيوجيرسي عن سعادتها بهذا النجاح، وأن يكون يوماً مصرياً كل عام نلتقي فيه كمصريين للاستمتاع بكل ما هو مصري، سنعمل ما بوسعنا لنكون واجه مصر المتحضرة في الخارج.





كما أعرب المهندس محمد هيكل عضو البورد المؤسس عن سعادته بتخصيص شارع إستانواي لليوم المصري، وهو ما يُعد حدثًاً غير مسبوق ونجاح المؤسسة في ذلك يُحسب لها بلا شك، وقال سامح الدمرداش وعضو البورد المؤسس أن هذا اليوم يدعو للفخر والاعتزاز وأن الأعوام المقبلة سنقوم بتقديم أفكار جديدة لكي نضمن أن يكون يومًا متطورًا يستوعب كل الأعمار من الشباب، وتوجه مصطفى الشيخ بالشكر للقائمين على هذا اليوم من أعضاء المؤسسة والشرطة والحضور، وقال إن العام القادم سيكون مختلفًا حيث سنقوم بالإعداد له بشكلِ أكثر خبره وسيشترك معنا مصريون كثيرون بشكل تطوعي يضمن لنا إخراج يوم مصري يُعبر عن مصر كما حدث اليوم.

وأعربت الدكتورة إيمان أبوالفتوح عضو بورد المؤسسة عن فخرها بمصر وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهذا اليوم وهذه الاحتفالية تؤكد أن لنا تُراثاً فنياً وثقافيًا لابُد وأن نُريه للمجتمع الأمريكي وأن نُحافظ علي إقامه هذا اليوم من كل عام، وقال محمد البرنس إنه سعيد بمجهود مؤسسة السعاده الذي بدأ منذ عده أشهر، وقال بأنه في خدمه مصر في أي وقت .





ووجه الدكتور أحمد دويدار إمام وخطيب مسجد وسط منهاتن والذي كان من بين أبرز الحاضرين للعام الثاني حديثه للحضور قائلا: جزاكم الله كل خير علي ما تفعلوه وشكر الله لكم جميل صنيعكم وإني دائماً وأبداً يدي قبل أيديكم مادام هذا فيه خير لمصر وصورتها التي لابد أن نكون سفراء جميعًا لها في الخارج.