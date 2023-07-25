التجديد للواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير لأمن سوهاج للعام الثالث على التوالي

سوهاج محمود مقبول

أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين بعض المواقع الشرطية.

وفى هذا السياق تم التجديد للواء محمد عبدالمنعم شرباش ليستمر في منصبه مديرا لأمن سوهاج للعام الثالث، حيث كان قد تولى مهام منصبه كمديرا لأمن سوهاج فى يوليو 2021 وتم التجديد له مرة ثانية 2022 وتم التجديد له اليوم في الحركة الجديدة 2023 كما ترقية اللواء أحمد فجر للعمل حاكمدار لأمن سوهاج.

يعد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج ، يعد من أبرز ضباط وزارة الداخلية الأكفاء والمتميزين الذين عملوا فى العديد من المناصب الشرطية المختلفة واكتسب خلالها خبرات كبيرة مساهمات جليلة قدمها فى المجال الأمنى فى مصر منذ أن عمل فى أقسام الشرطة المختلفة فى البحث الجنائي.

وتولى اللواء محمد شرباش لفترة كبيرة منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حتى وصل إلى أن يصبح رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة.

وفى 2011 اصبح وكيلا لمباحث القليوبية، ثم انتقل ليكون مفتشا للمباحث ونظرا لاكتسابه المهارات والخبرات العالية انتقل للأمن العام، وتم تعينه مديرا للمباحث الجنائية لمديرية أمن الدقهلية، ثم مديرا للمباحث الجنائية لمديرية أمن البحيرة ورقى مديرا لأمن مديرية البحيرة، وخلال الحركة اليوم تم التجديد له للعمل مديرا لأمن سوهاج للعام الثالث على التوالي لثقة قيادة وزارة الداخلية في كفاءته.