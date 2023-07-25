التجديد للواء محمد زين مديرًا لمباحث سوهاج للعام الثالث على التوالي

سوهاج محمود مقبول

أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي روعي فيها الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية، وضخ دماء جديدة في شرايين بعض المواقع الشرطية.

وفى هذا السياق تم التجديد للواء محمد زين ليستمر في منصبه مديرًا لمباحث المديرية بمديرية أمن سوهاج وذلك للعام الثالث على التوالي نظرا لكفاءته بالعمل البحثى ولثقة قيادات وزارة الداخلية به.

وكان اللواء محمد زين قد عمل قبل مديرا لفرع الامن العام بمحافظة الدقهلية ، لينتقل ضمن حركة تنقلات الشرطة إلى محافظة سوهاج للعمل مديرا للمباحث في 2021 وتم التجديد له في 2022 وتم التجديد له للعام الثالث على التوالي بحركة الداخلية 2023 كما شغل قبل ذلك وشغل اللواء محمد زين رئيس قسم التحريات بمديرية امن الدقهلية.

يذكر أن وزارة الداخلية قالت في بيان لها أنه إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية .. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.