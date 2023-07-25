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البنتاجون: إدارة بايدن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:25 م
البنتاجون: إدارة بايدن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ400 مليون دولار البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر دفاع جوي ومركبات مدرعة وأسلحة مضادة للدروع.

وفى وقت سابق قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، إن العقوبات المفروضة على روسيا تهدد بعواقب وخيمة على قطاع الغذاء العالمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: موسكو مستعدة للحوار بشأن أوكرانيا ويجب على الغرب دعوة كييف للتفاوض.

وتابع سكرتير مجلس الأمن الروسي: واشنطن تسخر أقمارها الصناعية وأسلحتها لتصعيد القتال في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد هجوم أوكرانى بزورقين مسيرين، على سفينة "سيرجى كوتوف" الحربية الروسية، جنوب غربى البحر الأسود.

 

 

 

 


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