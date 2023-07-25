الانتهاء من القضايا خلال عام من تقديمها.. أبرز توجيهات الرئيس لوزير العدل

كتب إبراهيم قاسم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل، بمواصلة الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

وشدد الرئيس السيسي على تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

كما وجه الرئيس الشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا بعد التغلب على التحديات التي كانت سائدة في هذا الصدد، حيث أن الأداء المتميز يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعاً سليماً عن منظومة العدالة في مصر

ووجه بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

وعرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والاسرة:

1- بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى

2- بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى.

3- وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى.

4- وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

5- فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460 ألف طعناً مدنياً مقيداً بأعوام 2020 و2021 و2022.

6- وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعناً من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعناً تم قيدهم عامي 2021 و2022.